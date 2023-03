Nachwuchssorgen bei den Glücksbringern in Krefeld „Schornsteinfeger ist ein Traumberuf“

Was Lingen an dem Beruf vor allem reizt? „Ich glaube, am spannendsten finde ich die Abwechslung in der Arbeit mit den Kunden. Wir sind ja quasi per Definition bei allen Menschen zu Hause, die im Be­zirk wohnen. Da kommt man manchmal vom Professor Doktor zum Bürger­geld-Empfänger. Bei manchen Men­schen ist man der Diener, der ein­fach seinen Job machen soll, beim nächsten wird man persönlich und freudig begrüßt und erstmal zum Kaffee eingeladen. Diese Breite der Kunden, das ist etwas, an dem ich total Spaß habe“, sagt er.