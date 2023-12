Eine ausgezeichnete Gesellin Krefelderin ist Bundessiegerin in Kosmetik

Zwischen all den Prüfungen auf Landes- und Bundesebene machte sie sich zudem mit ihrer Schwester Daria selbstständig. Am 7. Oktober eröffneten die beiden ihr Studio „MB Kosmetik“ an der Kölner Straße 546. Ein absoluter Zufall spielte den Frauen das Ladenlokal im Fischelner Zentrum zu. „Ich hatte die Anbieter eigentlich aufgrund eines anderen Ladenlokals angerufen, das allerdings schon gar nicht mehr im Angebot war. Sie fragten nach, ob wir Interesse an einem Objekt an der Kölner Straße hätten“, erzählt Justyna Michalowska.