Mehr als 1600 Plätze zu wenig Krefelder Kitas fehlen mehr als 14 Vollzeitkräfte

Die Not ist groß in den Krefelder Kitas. 954 Kinder unter drei Jahren und 714 Kinder über drei haben keinen Kita-Platz, obwohl die Eltern dringend einen benötigen. Von diesen Kindern könnten in der Theorie 225 betreut werden, denn Plätze gibt es – jedoch fehlt das Personal. 14,5 Fachkraftstellen in Vollzeit sind unbesetzt. „Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz“, sagt Lisa-Marie Grieger vom Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung der Stadt Krefeld. Wären diese Stellen besetzt, wäre die Arbeitsbelastung der Erzieher nicht so stark. Doch Bewerber sind rar, eben weil der Beruf aufgrund gestiegener Belastung durch deutschlandweiten Personalmangel derzeit kein hohes Ansehen genießt.