Gesundheitsamt Krefeld : Krefelder Kita wegen Corona zwei Wochen zu

Ein Kind, das in der Kindertageseinrichtung (Kita) Wilhelmstraße betreut wird, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Gesundheitsamt hat daraufhin alle 93 Kinder und die Erzieherinnen vorsorglich als Kontaktpersonen eingestuft und in die häusliche Absonderung geschickt. Die Kita Wilhelmstraße bleibt deshalb bis auf weiteres (voraussichtlich zwei Wochen) geschlossen. Ein Screening aller Kinder und Erzieherinnen findet in den Räumen der Kita beziehungsweise im Diagnosezentrum an der Schwertstraße statt. Betroffen ist zudem die Außenstelle der Kita in der Hafelstraße mit circa zehn Kindern unter drei Jahren. Alle Eltern wurden durch die Einrichtung informiert.