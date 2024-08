Krefelds größte Kita entsteht Die Kita aus der Fabrik wächst schnell

In Krefeld fällt alles eine Nummer kleiner aus. Auf der Bodenplatte stehen bereits fünf der großen Module, fünf weitere kommen am Mittwoch dazu. Donnerstag und Freitag entsteht mit erneut jeweils fünf Modulen das Obergeschoss. „Wir könnten auch zehn Module am Tag verbauen. Aber wir haben hier keinen Platz, die Tieflader aufzustellen. Darum müssen wir über vier Tage je fünf Module aufstellen“, erläutert Leukel. So entsteht eine Kita mit einer Bruttogeschossfläche von knapp 1260 Quadratmetern. Mit dem bereits genutzten Bestandsgebäude, dem ehemaligen Jugendzentrum, hat die Kita künftig 1600 Quadratmeter Innenfläche und besagte 6000 Quadratmeter Außenbereich. „Damit sind wir, was den Platz pro Kind angeht, die größte Kita in Krefeld“, erzählt Harald Dahlke. Er ist auf Seiten des Bauherrn Katholische Armenverwaltung und Jugendhilfe-Infrastruktur GmbH verantwortlich. „Wir haben das Gelände von der Katholischen Kirche übernommen und bauen jetzt hier die Kita. Finanziert wird sie im Endeffekt aus öffentlichen Zuschüssen und einem Extra-Mietzuschuss der Stadt Krefeld“, erläutert er.