Blockbuster – so nennt die Branche Filme, die das Publikum in Massen in die Lichtspielhäuser zieht und die riesige Summen einspielen. Die-Tribute-von-Panem-Verfilmung in Hollywood erzielte rund drei Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Die neue Science-Fiction-Folge von Regisseur Francis Lawrence mit dem Titel „The Ballad of Songbirds and Snakes" (Das Lied von Vogel und Schlange) kam am vergangenen Donnerstag in die deutschen Kinos. Als Komparse mit am Dreh war der Fischelner Schüler Claas Blome. Denn manche Szene wurde im Landschaftspark Duisburg gedreht und der 13-jährige Krefelder unter 50.000 Bewerbern für eine Statistenrolle ausgewählt.