Krefelder Politik : Jugendbeirat wählt neuen Vorstand in geheimer Wahl

Im Krefelder Rathaus fand die erste Sitzung des jungen Gremiums statt. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer hat die neuen Beiratsmitglieder begrüßt. Auf ihrer Agenda stehen reichlich Themen für die jungen Leute in Krefeld und die U18-Wahl.

(sti) Der Jugendbeirat der Stadt Krefeld hat sich in seiner neuen Zusammensetzung unter der Leitung von Oberbürgermeister Frank Meyer zur konstituierenden Sitzung im historischen Ratssaal des Krefelder Rathaus getroffen. Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters nahm der Jugendbeirat seine Arbeit auf und wählte aus den anwesenden 19 jungen Krefeldern zwischen 14 und 21 Jahren den neuen sechsköpfigen Vorstand, der zusammen mit allen rund 30 Mitgliedern des gesamten Jugendbeirats in den kommenden zwei Jahren Politik für alle Jugendlichen und junge Erwachsenen der Stadt gestalten will.

Turnusgemäß findet die konstituierende Sitzung des Krefelder Jugendbeirats alle zwei Jahre statt, nachdem vorab in einer Findungsveranstaltung „Farbe bekennen und mitgestalten“ neue Mitglieder für die Mitarbeit am Jugendbeirat gewonnen wurden. In geheimer Wahl wählten die Jugendlichen folgenden Vorstand: Kumaran Jeyaranjan (20 Jahre), Amir Sallachi (17 Jahre), Aleyna Demirel (20 Jahre), Niklas Hornung (18 Jahre), Théa Sophie Demarcy (14 Jahre) und Maximilian Braun (14 Jahre). Als beratende Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss wurden aus dem Vorstand Amir Sallachi und Aleyna Demirel, als deren Vertreter Théa Sophie Demarcy und Maximilian Braun gewählt.