Konzerte in Krefeld : Sonntag startet der Krefelder Jazzherbst

Angelika Niscier ist eine außergewöhnliche Musikerin in der europäischen Jazzszene. Die Saxofonistin kommt mit dem Niscier Trio nach Krefeld. Foto: Arne Reimer

Krefeld Das Angelika Niscier Trio spielt das Eröffnungskonzert. Der Jazzklub präsentiert die Live-Reihe in der Kulturfabrik. Es sind sechs Konzerte bis Dezember geplant für jeweils bis zu 150 Zuschauer.

Angelika Niscier ist eine Bank: Wer über die Kölner Saxofonistin redet, verfällt schnell in Superlative. Zur aufregendsten Stimme des europäischen Jazz hat sie ein Kulturmagazin geadelt. Virtuos und glühend ist ihre Musiksprache. Grenzen löst sie auf. Sie komponiert auch für Theater, für Big Band, Ballett und Sinfonieorchester. Am Sonntag, 13. September, kommt sie mit ihrem Trio nach Krefeld. Für Florian Funke, Vorsitzender des Jazzklubs Krefeld ist das ein doppelter Coup. Denn er freut sich nicht nur immer, wenn die gebürtige Polin hier auftritt. Sie gibt auch den Startschuss für den Krefelder Jazzherbst.

Der Festivalsommer 2020 ist ausgefallen. Für Fans und Akteure war das bitter. „Jetzt sind wir froh, dass es wenigstens einen Jazzherbst gibt“, sagt Funke. Denn die kleine, hochkarätige Reihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe entwickelt – nicht nur für eingefleischte Jazzliebhaber. Allerdings geht es in diesem Jahr vom angestammten Theaterfoyer, das zurzeit nicht bespielt wird, in die Kulturfabrik.

Info Hier gibt es die Karte Foto: JKK Karten für die Konzerte des Krefelder Jazzherbstes kosten an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 10 Euro; im Vorverkauf 12, ermäßigt 8 Euro. Der Jazzklub empfiehlt den Vorverkauf im Kufa-Büro, Dießemer Straße 13, montags bis freitags, 10 bis 16 Uhr, Telefon: 02151-858687 (hier liegt die VVK-Gebühr bei einem Euro). Alle Online-Tickets gibt es im Ticketshop der Kufa unter kufa-kr.reservix.de/events

„Die Hygiene- und Sicherheitsauflagen sind hoch; wir sind sehr froh, dass wir mit der Kufa einen Kooperationspartner gefunden haben, bei dem die Umsetzung möglich ist“, sagt Funke. 150 Besucher finden im großen Saal Platz. Laut Bestimmung wären 300 Personen zugelassen. „Die Lüftung sorgt während der kompletten Veranstaltung für den kontinuierlichen Austausch der Luft. Hierzu wird die Hallenluft nach oben weggesaugt, frische Luft von außen zugeführt“, erklärt Robin Lotze, Vorstand der Kufa: „Diese Kooperation hilft beiden Seiten – gemeinsam konnten in Windeseile alle organisatorischen, personellen und technische Fragen gelöst werden. Nun freuen wir uns auf die Termine von September bis Dezember.“

Niescier, die mit vielen Größen des Jazz gearbeitet hat und zahlreiche Preise ihr Eigen nennt, kommt mit ihrer „working band“, dem Bassisten Matthias Akeo Nowak und dem jungen Schlagzeuger Leif Berger. Nowak ist ein gefragter Sideman der jungen, deutschen Jazzszene. „Mit seinem Koi Trio zeigt er, dass er auch als Bandleader und Komponist eine eigene Klangsprache gefunden hat“, sagt Funke. Berger wuchs in Münster auf und studierte in Köln Jazz-Schlagzeug bei Jonas Burgwinkel. Berger gehört unter anderem zu den Bands von Laura Totenhagen und Riaz Khabirpour. Er hat eine eigene Band, „Der harte Kern“, spielt aber auch mit Musikern wie Tobias Hoffmann, Sebastian Gramss, Jonas Burgwinkel, Anna-Lena Schnabel und Robert Landfermann. Der 25-Jährige war bereits Gast beim Moers Festival, beim Jazzfest Bonn und beim Klaeng-Festival in Köln.

Der Herbst geht jazzmäßig bereits am Mittwoch, 16. September, weiter mit Ronny Graupes Spoom mit dem Ausnahmeschlagzeuger Christian Lillinger. Am 11. Oktober ist Dalgoo zu Gast, „ein hochmusikalisches Quartett mit Amsterdamer und Berliner Musikern. Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Sebastian Gramss’ Tentett States of Play am 2. November sein“, schwärmt der Veranstalter. Der Dezember gehört den Granden des Jazz: Am 5. Dezember kommt das Alexander von Schlippenbach Trio auf seiner „Winterreise“ nach Krefeld. Aus der Jazzszene der DDR stammt der Posaunist Conny Bauer, dessen Konzert für den 19. Dezember geplant ist.