Kreisjägerschaft : Jäger werden von einer Frau geführt

Info

Reviersystem

In Deutschland gilt das Reviersystem; das heißt, das Recht zu jagen ist an den Grundbesitz gekoppelt. In jeder Kommune sind die Eigentümer von Land im (bejagbaren) Außenbereich Zwangsmitglied in der jeweiligen Jagdgenossenschaft. Diese teilt die Flächen in Reviere auf und verpachtet sie in der Regel an Jäger.

Jagd in Krefeld

In Krefeld werden zurzeit viele Wildarten wie Hase, Kaninchen, Fasan zurückhaltend bejagt, damit sich die in den vergangenen Jahren stark gesunkenen Bestände erholen. Im Vordergrund steht die Jagd auf Fuchs, Tauben, Krähen und Gänse, die etwa in der Landwirtschaft erhebliche Schäden verursachen.

Zahlen

In Krefeld gibt es 520 ausgebildete Jäger, in NRW 85.000, deutschlandweit 384.000.