Preis für Marc Rößler : Krefelder ist Nachwuchswissenschaftler des Jahres

Krefeld Dr. Marc Rößler bekommt in Köln den renommierten „Dr.-Dietmar-Harting-Preis – Erich-Gutenberg-Preis für Nachwuchswissenschaftler“ für herausragende betriebswirtschaftliche Leistungen verliehen

Rößler stammt aus Krefeld, hat am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium in Fischeln sein Abitur gemacht und anschließend Betriebswirtschaftslehre (BWL) studiert und im Controlling promoviert – mit Stationen an der Universtät Mannheim, der University of Ottawa (Kanada), der RWTH Aachen sowie der Clemson University (USA). Rößler ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden und hat angekündigt, mit seiner Familie im kommenden Jahr zurück nach Krefeld ziehen zu wollen.

Rößler hat am Lehrstuhl für Controlling der RWTH Aachen promoviert. Seine Arbeit ist im Zuge des interdisziplinären DFG Graduiertenkollegs Anlaufmanagement (GRK 1491) entstanden und gefördert worden. Seine mit Summa Cum Laude (mit höchstem Lob) bewertete Dissertationsschrift lautet „Tacit Knowledge Transfer and Spillover Learning in Production Ramp-up Results of Experimental Investigations“. Aus ihr sind bereits zwei hochrangige Veröffentlichungen im Journal of Operations Management und im International Journal of Operations and Production Management) hervorgegangen.