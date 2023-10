Vom Kampf gegen Sklaverei bis zum Bier Welche Spuren Krefelder Familien in Philadelphia hinterließen

Jennetta Johnson Reeve lebte von ihrer Geburt bis zu ihrer Hochzeit im Jahr 1870 im Haus der Familie an der Ecke Washington Lane und Germantown Avenue. Immer wieder erzählte sie, „wie sie sich als kleines Mädchen wunderte, warum so viele schwarze Familien eines Nachts auf dem Dachboden wohnten und am nächsten Morgen nicht mehr da waren“, heißt es in der Nominierung, mit der das Anwesen in das Nationale Register für historische Orte (Original: National Register of Historic Places) aufgenommen wurde.