Polizei Recklinghausen Krefelder in Motorradunfall verwickelt

Krefeld · Ein 25-jähriger Autofahrer aus Krefeld und ein 64-jähriger Motorradfahrer mit Sozia (62 Jahre) aus Bochum waren am Sonntag in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beteiligten in Recklinghausen unterwegs.

25.09.2023, 14:00 Uhr

Der Krefelder blieb bei dem Unfall unverletzt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Von Jessica Kuschnik

Als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Vor dem Motorradfahrer war ein Lkw unterwegs, der aus seiner Sicht ebenfalls nach links abbiegen wollte. Der 64-Jährige und die 62-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand etwa 3000 Euro Sachschaden, so die Polzei.

(ots)