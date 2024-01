Deutsche Kinopremiere am 18. Januar Krefelder in der Rolle des Greifers für die Gestapo

Nach einem Jahr mit internationalen Dreharbeiten ist der Krefelder Jannis Niewöhner jetzt erneut in Deutschland auf der Leinwand zu sehen. Der 31-Jährige stand 2023 für die Verfilmung der Nibelungen-Sage in Prag („Hagen“) in einer Hauptrolle vor der Kamera. Mit einer kleineren Gastrolle in Ridley Scotts „Napoleon“ drehte Niewöhner an der Seite von Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby in der Rolle „Hippolyte Charles“.