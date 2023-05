Krefelder Imkerverein Milde Winter bedrohen Bienenvölker

Krefeld · Im Mai schwärmen einige Bienen aus und lassen sich mit bis zu 20.000 Tieren an Bäumen in der Umgebung nieder. Das kann für die Insekten lebensbedrohlich werden. Auch das milde Klima stellt eine Bedrohung dar, so eine Expertin.

24.05.2023, 12:15 Uhr

Für Mensch und Tier sind die Schwärme in der Regel ungefährlich. Sie bleiben meist friedlich, sind vollgefressen und nicht angriffslustig. Foto: Richard Grüll

Von Jessica Kuschnik

Wie ein summender, vibrierender Schal legt sich ein Bienenschwarm um einen Baum an der Alten Samtweberei. Tausende Tiere krabbeln über den Stamm und die Äste – ein kleines Naturspektakel, das für die Bienen jedoch lebensbedrohlich werden kann, wenn es nicht schnell beendet wird. „Das ist eigentlich ein ganz normales Vermehrungsverhalten der Bienen, jedoch überleben sie bei diesem kalten und regnerischen Wetter nicht lange draußen und müssen schnell von einem Imker eingesammelt werden“, erklärt Sandra Ifland, 2. Vorsitzende des Krefelder Imkervereines.