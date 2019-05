Berner Sennenhunden kaum zu kontrollieren : Krefelder Hundehalterin darf mit Hunden nur noch einzeln Gassi gehen

Düsseldorf Weil ihre drei großen Berner Sennenhunde im Rudel verrückt spielen könnten, darf eine Krefelder Hundebesitzerin die Tiere nur noch einzeln ausführen. Das Gericht kam ihr allerdings etwas entgegen.

Eine Krefelder Hundehalterin darf mit ihren drei großen Berner Sennenhunden nur noch einzeln Gassi gehen. Eine entsprechende Anordnung der Stadt Krefeld hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Donnerstag im Kern bestätigt (Az.: 18 K 17007/17). Allerdings kam es in einem Punkt zu einer Änderung: Wenn ihr Mann mitkommt und zwei der Tiere an der Leine führt, darf das Paar gemeinsam alle drei Tiere gleichzeitig ausführen.