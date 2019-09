Krefeld : Wilder Ritt auf fliegendem Teppich bei Krefelder Herbstkirmes

Krefeld Am 27. September beginnt die Krefelder Herbstkirmes. Insgesamt sind elf Großfahrgeschäfte vertreten, ein Lauf- und Schaugeschäft, sieben Ausschankbetriebe, 22 Ausspielungsgeschäfte, 37 Verkaufsbuden, 17 Imbissstände, acht Schießwagen und eine Losbude.

(RP) Die Krefelder Herbstkirmes auf dem Sprödentalplatz wirft ihre Schatten voraus: Aktuell werden die Geschäfte aufgebaut, damit es am Freitag, 27. September, um 15 Uhr losgehen kann. Bis Sonntag, 6. Oktober, steht dann auf dem Rummel nichts mehr still. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeisterin Gisela Klaer am 27. September um 17 Uhr am Riesenrad. Besucher können sich an dem Abend und am Freitag, 4. Oktober, ab 22 Uhr auf ein großes Feuerwerk freuen.

„Damit der Besuch der Kirmes ein Erlebnis für die ganze Familie wird, haben wir auch den Fokus auf Kinderspiele gelegt“, sagt Detlef Könkes. Der Veranstaltungsmanager freut sich so zum Beispiel auf ein Toiletten-Wurfspiel und auf das Spiel „Ab in die Falle“ mit zahlreichen Mausefallen. Auf die kleinen Kirmes-Liebhaber warten 14 Kinderfahrgeschäfte, darunter „Willy, der Wurm“, eine Kindereisenbahn und der „Samba Balloon“. Am Montag, 30. September, gibt es den Fähnchen-Tag. Ganztägig erhalten Besucher beim Kauf eines Fahrchips und Abgabe eines Papierfähnchens der Sprödentalkirmes eine zusätzliche Freifahrt. Die Fähnchen gibt es kostenlos an den Informationsstellen im Rat- und Stadthaus und in den Filialen der Sparkasse Krefeld. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist Familientag. Dann gelten besondere Angebote, auf die an allen Geschäften hingewiesen wird. Auf der Herbstkirmes wird auch wieder die Krefelder Familienkarte angenommen. Mit ihr gibt es zehn Prozent Rabatt an allen Geschäften, außer am Fähnchen- und Familientag.