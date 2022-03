Festakt in Krefeld : Heimat-Preis für sechs Initiativen

Im Rathaus wurde jetzt der feierliche Festakt für die Preisträger von 2020 und 2021 nachgeholt . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Verleihung des Heimatpreises der Jahre 2020 und 2021 an die Preisträger hatte die Pandemie verhindert. Jetzt konnte die Ehrung im Krefelder Rathaus nachgeholt werden. Es war die erste Veranstaltung dieser Art im historischen Rathaussaal nach zwei Pandemiejahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Sprothen

Heimat hat wieder Konjunktur. Dies zeigte die feierliche Vergabe des mit 15.000 Euro dotierten Heimatpreises der Stadt Krefeld im historischen Saal des Rathauses an die Preisträger der Jahre 2020 und 2021, die unter 25 Bewerbungen vom Rat der Stadt in nicht öffentlicher Sitzung ausgewählt wurden. Ausgezeichnet wurden für das Jahr 2020 das Haus der Seidenkultur (7500 Euro), die Initiative „das tägliche brot“ (5000 Euro) und die Gruppe wirstadt.org (2500 Euro). Die Preisträger für das Jahr 2021 sind die Siedlergemeinschaft Edelstahl in Lindenthal (Platz 1), der Verein „Home-Trail-Krefeld“ (Platz 2) ,und der Männergesangverein Gellep-Stratum (Platz 3).

Die Einschränkungen durch die Pandemie hatten eine frühere Verleihung der Auszeichnung verhindert. Lediglich ein Schreiben von Oberbürgermeister Frank Meyer hatte die Preisträger über ihre Auszeichnung informiert. Er sei ein wenig nervös, bekundete der Krefelder OB, weil es nach einer langen Zeit nun das erste Mal sei, dass dieser Saal mit einer festlichen Veranstaltung gefüllt sei. Das Wort Heimat gebe es nicht in allen Sprachen. Nur wenige Begriffe seien so lebensnah und gleichzeitig so vielfältig schillernd, denn Heimat lasse sich mit viel Geschichte füllen, was dann auch von allen Seiten mit ideologischen Besitzansprüchen verbunden sei. Heute würden wir besonders dort den Blick auf Heimat werfen, wo Heimat von einer brutalen Aggression in Besitz genommen und zerstört werde. Heimat zeige auch da ihre besondere Bedeutung, wo sie Leuten durch Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten, Flucht oder Vertreibung genommen werde.

info Der Preis: Initiative des Landes NRW Mit dem Heimat-Preis rückt das Land NRW in Kreisen, Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Blick der Öffentlichkeit. Inzwischen sind es mehr als 260 NRW-Städte, Kreise und Gemeinden, die einen Heimat-Preis vergeben. Vor dem Hintergrund sich ändernder Verhältnisse ergibt sich so auch die Chance, vor Ort über das Thema Heimat nachzudenken, denn Heimat ist vielfältig.

Der Begriff Heimat lässt sich nur unzureichend übersetzen. Wer verstehen will, was heute Heimat ausmacht, muss wahrnehmen, was die Menschen dazu sagen: Heimat, das ist für die meisten Menschen der eigene Wohnort, Heimat ist auch sympathisch oder vertraut, sie ist nicht nur ein Ort, sie ist auch ein Gefühl. In einer globalisierten Welt ist Heimat zu einem Wert geworden, bei dem man sich verlässlich sozial eingebunden fühlt, ein Ort, den man mitgestalten kann, weil man seine Regeln und Zusammenhänge kennt, wo man Freunde und Familie hat.

Daran knüpft der Krefelder Heimat-Preis an. Er soll an ehrenamtlich tätige Bürger, Vereine und Initiativen gehen, die sich lokal besonders engagieren und ihre Heimat innovativ mitgestalten.

Hansgeorg Hauser stellte in einer launigen Rede das private Museum „Haus der Seidenkultur“ vor. Das aus der früheren Paramentenweberei Hubert Gotzes hervorgegangene familiäre, aber von 30 Ehrenamtlern professionell geführte Museum knüpft an das Krefelder Signum „Stadt wie Samt und Seide“ an. Es zeigt - in Europa einzigartig – unter anderem einen im Originalzustand erhaltenen Jacquard-Webstuhl aus dem Jahre 1868, der bis zur Auflösung der Firma 1962 seinen Dienst getan hat. Hauser griff aus der Rede des OB den Passus „unser Haus der Seidenkultur“ auf. Im Gebrauch des Pronomens „unser“ zeige sich am deutlichsten der Bezug zur Heimat.

„Das Problem können wir nicht lösen, aber die Konsequenzen erleichtern.“ Das war der Tenor der charmant-engagierten Dankesworte von Mary Dominic von der Kirchengemeinde „Papst Johannes XXIII“, die in der Dionysiuskirche mit 30 Ehrenamtlern die Initiative „das tägliche brot“ organisiert. Als die Initiative vor 15 Jahren begann, musste sie noch ein paar Widerstände überwinden. Inzwischen wuchs die tägliche Hilfe bei der Beschaffung von Lebensmitteln auf 250 Karteninhaber, hinter denen rund 700 Menschen stehen. Täglich fahren die Ehrenamtler bei Lebensmittelbetrieben und Bäckereien vorbei, um liegen gebliebene Nahrungsmittel einzusammeln, die zusammen mit der Krefelder Tafel an Bedürftige ausgegeben werden.

Die siebenköpfige Gruppe „wirstadt.org“ begreift sich als unabhängiger think tank für Stadtkultur in den Bereichen Design, Stadtentwicklung und Architektur. Aus einem stadthistorisch wertschätzenden Verständnis heraus sollen vorhandene Potenziale genutzt und Grundlagen einer neuen Stadtkultur erarbeitet werden. wirstadt.org – Sprecher Florian Funke stellte besonders das Projekt „100 Stadthäuser für Krefeld“ hervor, das innerhalb der Wälle Baulücken durch eine interessante Wohnbebauung schließen wollte und in einem Ausstellungsraum in der Königstraße dem Krefelder Publikum zugänglich gemacht wurde. OB Meyer konnte sich den kleinen Schlenker nicht verkneifen: „Was den Surfpark angeht, sind wir nicht einer Meinung. Aber der Kampf unterschiedlicher Sichtweisen gehört zur Demokratie vor Ort dazu.“

Einen eng geknüpften Veranstaltungskalender gibt sich die Siedlergemeinschaft Edelstahl in Lindenthal. Vorstand Hans-Peter Glasmacher betonte die trotz des einsetzenden Generationswechsels enge Nachbarschaft der Siedler, die in den 86 Jahren des Bestehens der Siedlung immer wieder neu formuliert wurde. „Wir stehen für eine bunte Gemeinschaft, in die sich jeder einbringen kann und niemand ausgegrenzt wird“, sagte er und überreichte Meyer das Siedlerbuch „Damals in Lindenthal“.

In acht Jahren seines Bestehens ist der Zweitplazierte „Home-Trail-Krefeld e. V.“ bereits auf über 200 Mitglieder angewachsen. Mit seinen drei auf Krefelds höchstem „Berg“, dem 86 Meter hohen Inrather Berg, neu angelegten Mountainbike-Trails unterschiedlicher Schwierigkeit, hat er bereits überregionales Interesse geweckt. Mountainbiken wurde inzwischen olympische Disziplin. Behutsamer Umgang mit der Natur steht ebenso auf der Agenda wie ein breit aufgestelltes Jugendtraining. Der Verein möchte das Preisgeld für einen Übungsparcours verwenden, auf dem die rund 20 verschiedenen Techniken geübt werden können, ein Mountainbike zu fahren.

Über die Heimat des Männergesangvereins Gellep-Stratum witzelte dessen Vorsitzender Rolf Würmes: „Ein so kleines gallisches Dorf interessiert niemanden. Nein, sagen wir: So erhält Weltkulturerbe ein Gesicht.“ Die Einschränkungen der Pandemiezeit haben dem Männergesangverein nicht geschadet. Er hat sich modernem Liedgut geöffnet und bereichert zu allen möglichen Anlässen das Dorfleben. Der Chor ist eingebunden in ein gemeinsames Musikevent aller Chöre am Rheinlimes, hat eine lebendige Jugendabteilung und redet mit wachem Blick bei der Ortsentwicklung mit.