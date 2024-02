Expertenrunde im Seidenmuseum Das Erbe des Jean-Marie Jacquard - Wuppertaler Bandweber staunen im Haus der Seidenkultur

Beide Museen bewahren das kostbare Erbe des Franzosen Joseph-Marie Jacquard, der 1806 mit der Erfindung des ersten lochkartengesteuerten Webstuhls eine neue Ära in der Textilindustrie einläutete. Sowohl in Wuppertal als auch in Krefeld werden in beiden Museen noch heute die alten Jacquard-Webstühle eingesetzt; bei Kafka sogar nach wie vor für eine industrielle Produktion.