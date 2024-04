Beobachtungen auch in Gartenstadt Krefelder Hafen als Fischparadies – ungewöhnliche Vögel gesichtet

Krefeld · Wenn es um „Vogel-Highlights“ geht – so heißt eine Seite in der Nabu-Zeitschrift „Naturspiegel“ – geht es meist um Beobachtungen rund um die Krickenbecker Seen oder die Bislicher Insel zwischen Xanten und Wesel. Diesmal ist Krefeld gleich viermal genannt. Einladung zu einem ornithologischen Rundflug.

29.04.2024 , 06:15 Uhr

Der Sterntaucher lebt sonst an Küsten und in der Taiga. Jetzt wurde er im Krefelder Hafen gesichtet. Foto: dpa/Sven Sturm