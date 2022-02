Nach Einbruchserie : Digitale Nachbarschaftswache per App

Krefeld In Oppum hat sich die Nachbarschaft in einer WhatsApp-Gruppe zusammengetan, um sich untereinander zu warnen, wenn sie in der Wohngegend verdächtige Beobachtungen machen. Vorausgegangen war der Idee eine Einbruchserie.

Whatsapp – bei dieser Plattform denken die meisten Menschen vermutlich zuerst an Kommunikation mit Familie oder Freunden. Der Mitteilungsfreude, egal ob in Wort oder Bild, sind fast keine Grenzen gesetzt. In der Schreinerstraße in Oppum gibt es seit kurzem Nachbarn, die den Nachrichtenaustausch mit Hilfe einer ganz besonderen Whatsapp-Gruppe zu einem ganz besonderen Zweck nutzen - nämlich zur Prävention von Einbrüchen.

Manfred Bützer (links) und Andreas Gebauer vor dem Schild, das auf die WhatsApp-Gruppe hinweist und Straftäter abschrecken soll. Foto: Elke Kaiser

Ausschlaggebend für die Einrichtung der Gruppe war nämlich eine Serie von Einbrüchen im Wohnviertel. Der Vorsitzende der „Nachbarschaft Schreinerstraße“, Manfred Bützer, und der Ideengeber der Gruppe, Andreas Gebauer, erzählen: „Die Schreinerstraße ist eine Sackgasse und die meisten Leute, die dort ein- und ausfahren oder -gehen, gehören zum Wohngebiet“, sagt Bützer. Es gebe dort eine Art „soziale Kontrolle“, denn die Menschen in der Nachbarschaft passten gut aufeinander auf. Um sich diese Aufmerksamkeit zu Nutze zu machen, kam Gebauer die Idee, alle miteinander durch eine WhatsApp-Gruppe zu vernetzen, damit man ungewöhnliche Beobachtungen untereinander teilen und so vor eventuellen Straftätern warnen könne.

Info Verdacht auf Straftat: Das rät die Polizei Verhalten Die Polizei rät bei verdächtigen Beobachtungen dazu, nicht die Konfrontation mit den mutmaßlichen Einbrechern zu suchen, sondern unter Rufnummer 110 die Polizei zu informieren. Wichtig Notizen machen bezüglich Aussehen des Verdächtigen, Kennzeichen notieren, in sicherer Distanz bleiben und ruhig verhalten.

Bützer habe sich dazu in Anrath informiert, wo es eine solche Gruppe bereits gab. Die Nachbarschaft sei mit Infozetteln in den Briefkästen über das Einrichten der App informiert worden und die Gruppe kam relativ schnell auf 41 Teilnehmer. Gebauer erinnert sich an einige bürokratische Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gab. „Wir hatten die Absicht, ein Schild aufzustellen, auf dem deutlich auf die Warn-Gruppe hingewiesen wird, doch das Aufstellen auf dem Gehweg beziehungsweise städtischem Gelände ist genehmigungspflichtig. Nicht jedoch das Aufstellen auf privatem Gelände oder am Rand des Grundstückes.“

Und so stehen auf der Schreinerstraße nun zwei Hinweisschilder. Das Vorbild hierzu stammt aus Holland. Gebauer schildert, dass man die Idee aufgenommen und schnell in die Tat umgesetzt habe. Einen ersten Erfolg gibt es bereits - wenn auch keine Straftat vereitelt wurde: „Bei dem Großbrand am 19. Januar im Gewerbegebiet in Oppum wurde die Information durch die Medien, dass Fenster und Türen geschlossen gehalten werden sollten, sofort in der WhatsApp verbreitet“, sagt Bützer. „Durch die vielen Rückmeldungen war schnell klar, dass unsere App angenommen wird.“

Gebauer und Bützer freuen sich über den Erfolg ihrer Idee. Es ist ihnen wichtig, „dass die App nur für Informationen und eben auch für Hinweise der Nachbarschaft verwendet wird. Wenn zum Beispiel Bewohner der Schreinerstraße etwas beobachten, das ihnen seltsam vorkommt, dann werden alle darüber informiert und können die Augen aufhalten.“ Diese Whatsapp-Gruppe diene aber wirklich nur für Informationen und „nicht für irgendeinen Quatsch“. Bisher habe das gut funktioniert. Eine Nachahmung in anderen Wohngebieten und Nachbarschaften ist geplant, beispielsweise gebe es in der Donksiedlung bereits Interesse. Bützer meint, „Sandberg und Crön sind auch sehr aktiv, vielleicht folgt man hier auch bald unserem Beispiel.“