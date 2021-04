Barbara Schwahn, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen: „Seit mehr als 20Jahren ist die RP Tag für Tag meine Begleiterin. Sie informiert mich darüber, was in der Welt und besonders auch in Gemeinden und in der Kirche vor sich geht. Sie beeindruckt mich zu den christlichen Festen mit ausführlichen, ansprechend illustrierten und theologisch fundierten Hintergrundbeiträgen.“