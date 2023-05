Krefelder Gerhard Judt kennt alle Tricks So lernen Kinder richtig Radfahren

Der Frühling ist endlich da und lockt viele Familien aufs Fahrrad. Auch die Jüngsten dürfen schon selbst in die Pedale treten – doch nicht alle können es. Immer weniger Grundschüler sind fit auf dem Rad, bemängelt die Landesverkehrswacht in NRW seit Jahren. Das spiegelt sich leider auch in der Unfallstatistik wieder: 2020 wurden nach der amtlichen Statistik der Landesverkehrswacht NRW „1957 radelnde Kinder bis 14 Jahren auf den Straßen des Landes NRW verletzt, zwei davon leider tödlich.“ In den zehn Jahren zuvor waren es insgesamt 21.500 mit dem Fahrrad verletzte Kinder. Beim Radfahrenlernen stellt sich für viele Eltern die Frage: Ist mein Kind schon alt genug dafür? Muss ich ein teures Rad kaufen? Und sind Stützräder sinnvoll?