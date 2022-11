Krefelder gedenken der Pogromnacht : Wenn „Nie wieder Krieg“ nicht mehr gilt

Krefeld Beim Gedenken an die Pogromnacht spielten Putins Krieg in der Ukraine und die Weltpolitik tragende Rollen. Wie Gedenken neu definiert werden muss.

Auf der Kranzschleife der Villa Merländer steht: „Es ist vorbei. Nie ist es vorbei“. Die zwei knappen Sätze bringen auf den Punkt, was am Mittwoch Abend die Menschen bewegte, die sich zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 am Standort der Alten Synagoge an der Petersstraße versammelt hatten: In diesem Jahr hat das Gedenken eine neue Ebene - durch den Krieg mitten in Europa.