Nach Lockdown : Ansturm auf Krefelds Gastronomie bleibt aus

„Es ist ein trauriges Bild, wenn ich auf die wenigen Plätze sehe, die im Innenraum belegt werden können“: Anne Furth, Juniorchefin vom beliebten Nordbahnhof. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach der Wiedereröffnung der Gaststätten halten sowohl Skepsis zur Lage als auch die strengen Auflagen viele Menschen noch von einem Besuch ab. Die Gastronomen zeigen sich verständnisvoll, hoffen auf Besserung durch das gute Wetter, mahnen aber auch Lockerungen durch die Politik an.

Obwohl die Gastronomie seit jetzt zehn Tagen wieder öffnen darf, haben längst noch nicht alle Gaststätten ihre Türen aufgesperrt. Und die, die ihr Angebot offerieren, hatten in der Breite mit mehr Gästen gerechnet. Wegen der Abstandsregeln stehen zumeist nur knapp zwei Drittel der Plätze zur Verfügung, aber selbst die werden kaum benötigt. Eine Bilanz:

Restaurant Badde: „Wir hatten sogar über ein Schichtsystem nachgedacht, um den erwarteten Ansturm bewältigen zu können“, schildert Jörg Badde vom gleichnamigen Speiserestaurant an der Geldernschen Straße seine Vorbereitungen. „Statt dessen höre ich häufig, dass Menschen noch Bedenken hegen, wieder unter Leute zu gehen, einfach noch unsicher sind, schlicht abwarten“, sagt Badde weiter. Drei seiner acht Mitarbeiter sind deshalb weiter in Kurzarbeit. Ins Bild passt da die Meldung des Branchenverbandes Dehoga NRW, dass 77 Prozent der Gastronomen gerade einmal 50 Prozent der Umsätze einer normalen Maiwoche erwirtschaften. In Krefeld verkündete am Mittwochabend die Kulisse an der Virchowstraße sogar, dass sie für nur fünf bis zehn Gäste nicht arbeiten könne. „Wir können nicht mehr …“, heißt es in ihrem emotionalen Facebook-Post. Als Umsatzkiller erweist sich die Auflage, dass nur Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. „Ich hätte eine Hochzeitgesellschaft von 23 Personen auf acht Tische verteilen müssen. Da hat die Gesellschaft abgesagt“, erzählt Badde.

„Ich höre häufig, dass Menschen noch Bedenken hegen, wieder unter Leute zu gehen“: Jörg Badde. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Gleumes: In die gleiche Kerbe schlägt Toni Arabatzis, der Wirt des Gleumes an der Sternstraße. „Mich erreichen immer wieder Anfragen meiner zahlreichen Stammtische, die ich ablehnen muss“, berichtet er. „Gastronomie aber lebt zu einem großen Teil von der Geselligkeit.“ Arabatzis ist auch Sprecher der Krefelder Wirte. „Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Schließung Mitte März richtig war und Leben gerettet hat“, sagt er. „Und das sage ich als jemand, der ganz persönlich wirtschaftlich betroffen ist. Allerdings ging ich von vier und nicht von acht Wochen aus. Und jetzt müssen die Auflagen bitte gelockert werden.“

Joao José Mazzucco vom Eiscafé Italiana Gelateria (Friedrichstraße) sagt: „Die Leute haben weniger Geld.“ Foto: Jens Voss

Lisboa: Die Auflagen sind so einschneidend, dass sie manche Betriebe erdrücken, eine Wiedereröffnung unmöglich machen. Zum Beispiel das Bistro Lisboa, ein portugiesisches Restaurant an der Ecke Schönwasser-/ Uerdinger Straße, das durch seine südländische Herzlichkeit besticht. „Unter den Bedingungen wäre allenfalls ein Leben an der ‚Beatmungsmaschine‘ möglich“, schreibt es auf seinem Facebook-Post, der noch den weiter bestehenden Lieferservice erwähnt.

Pur: Einen anderen Weg ist das Pur an der Ecke Roon-/ Uerdinger Straße gegangen. Das Fine Dining – das sind die Fünf- und Sieben-Gänge-Menus des vom Gault & Millaut ausgezeichneten Kochs Günter Rönner – wird demnächst im Schwesterbetrieb, dem Korff an der Kölner Straße angeboten. Das Pur ist auf eine feine Bistroküche umgeschwenkt.

Asia 5 Sterne: Die erste Öffnung der Gastronomie ließ noch keine Buffets zu. Besonders für die großen China-Restaurants, wie das Asia 5-Sterne an der Ritterstraße, ein Schlag. Seit Donnerstag aber ist auch das offene Anbieten von Speisen wieder erlaubt. „Auf den Buffettischen schützt ein Spuck- und Hustenschutz die Speisen. Vor jedem Abholen müssen die Hände desinfiziert und ein Mund-/Nasenschutz getragen werden“, erklärt Geschäftsführer Tran Pan die Schutzmaßnahmen. Trotzdem: In dem mehrere hundert Quadratmeter großen Lokal ist mitunter nur ein einziger Tisch belegt. „Auch wenn ich für die Angst der Leute Verständnis habe, wir müssen zurück zur Normalität“, sagt der Asiate.

Eiscafé Lorenzi: Die Angst vor Ansteckung kennt auch Joao José Mazzucco. Der 53-jährige Italiener, der in Brasilien geboren wurde und dort bis zum 24. Lebensjahr lebte, betreibt das Eiscafé Lorenzi an der Friedrichstraße. „Durch das Kurzarbeitergeld haben die Leute auch weniger Geld zur Verfügung. Früher haben Familien für zehn Euro Eis gekauft, jetzt gibt es nur eine oder zwei Kugeln für die Kinder“, sagt er.