Shopping-Samstag in der Innenstadt „Krefelder Frühling“ lockt zum Shoppen und Flanieren

Noch vor wenigen Tagen hat es geschneit, aber jetzt wird es Zeit, den Frühling zu begrüßen. Damit die Frühlingsstimmung auch in der Stadt ankommt, hat die Werbegemeinschaft Krefeld eine Neuauflage der beliebten Veranstaltung „Krefelder Frühling“ organisiert. Am Samstag, 25. März ist es soweit. Von 10 bis 18 Uhr lädt der Schwanenmarkt, Hauptsponsor der Veranstaltung, und viele weitere Geschäfte, zum Shoppen ein. Die Besucher erwarten die aktuellen Frühjahrskollektionen und eine blumige Tradition: Am Schwanenbrunnenplatz werden 300 Hyazinthen an Kunden und Passanten verteilt werden.