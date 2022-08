Auszeichnungen für Krefelder Fluthelfer : „Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet“

Zahlreiche Fluthelfer aus Krefeld wurden für ihre Unterstützung ausgezeichnet und berichten von ihren Erlebnissen aus den Überschwemmungsgebieten. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Zahlreiche Helfer wurden mehr als ein Jahr nach der Flutkatastrophe in mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens mit Medaillen des NRW-Innenministeriums ausgezeichnet. Ein Einblick in die Arbeit der Fluthelfer.

Von Sven Schalljo

Noch heute, gut ein Jahr nach der Flutkatastrophe an der Ahr, aber auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens, in Wuppertal oder Erftstadt, stehen die Menschen in den betroffenen Gebieten unter dem Eindruck der Ereignisse. Doch auch für die vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfer sind die Erlebnisse prägend. Am Freitag wurden die in Krefeld ansässigen Angehörigen offizieller Hilfsorganisationen nun mit Medaillen des NRW-Innenministeriums ausgezeichnet.

„Das ist etwas ganz Besonderes. Ein solches Ereignis hatten wir hier noch nie“, sagte der Leiter der Krefelder Berufsfeuerwehr, Andreas Klos, in seiner kurzen Ansprache, ehe er an Oberbürgermeister Frank Meyer übergab. „Ich freue mich sehr, dass der Innenminister uns die Aufgabe der Auszeichnung überlassen hat. Sie alle haben bewiesen, dass wir uns auf Sie verlassen können. Vor allem auch die vielen Ehrenamtler, die große Teile ihrer Freizeit dem Dienst an der Gesellschaft opfern, haben ohne Ansehung eigenen Risikos anderen geholfen. Die Menschen in Krefeld können nachts beruhigt schlafen gehen, weil sie wissen, dass Sie da sind“, rief er den vielen Helfern im Foyer der neuen Feuerwache zu, ehe die Medaillen an die jeweiligen Einheitsführer übergeben wurden, die die dann ihren Teammitgliedern überreichten.

Die Ausgezeichneten berichteten bei dieser Gelegenheit auch über eindrückliche Erlebnisse aus den Flutgebieten, ihre Erfahrungen vor Ort – und was bleibt.

Claudia Gehl, Notfallseelsorge Krefeld: „Für mich ist besonders eindrücklich ein Erlebnis gleich zu Beginn. Wir wurden per Hubschrauber nach Rech eingeflogen, und als wir ankamen war schon vieles organisiert. Es gab eine Ausgabe für Essen, ein Zelt und so weiter. Alles wurde von der freiwilligen Feuerwehr aufgebaut und ein junger Mann hatte alle Fäden in der Hand. Als wir kamen, zeigte er uns alles und meinte dann zu mir: ‚Der Erste, der mit Euch reden muss, bin ich.‘ Eine ältere Dame, sie war sogar die Mutter des Bürgermeisters, war in ihrem Haus von den Fluten überrascht worden und war nicht auffindbar. Erst drei Tage später wurde ihre Leiche gefunden. Er konnte nicht verwinden, dass er sie nicht hatte retten können“, erzählt sie. Sie selbst hätten sich gegenseitig in Gesprächen geholfen, nicht nur die Geschichten der Betroffenen, sondern auch die eigenen Eindrücke zu verarbeiten.

Silke Unger, Rettungshunde Staffel des Roten Kreuzes: „Wir waren mit unseren Hunden im Flutgebiet. Unsere traurige Aufgabe war, nach Leichen zu suchen. An einem Tag haben wir drei Tote gefunden, die dann von Tauchern geborgen wurden. Dass wir Tote finden, kommt immer wieder mal vor. Meist sind es beim Baden ertrunkene Menschen. Aber so viele auf einmal sind natürlich nicht normal. Schlimm fand ich aber den Gedanken, dass wir gerade mit dem Boot über Straßen und Häuser fahren, auf denen ein, zwei Tage vorher noch Menschen normal gelaufen sind oder gelebt haben.“

Dietmar Klabunde, Geschäftsführer, und Jürgen Schmitz, Leiter Einsatzdienste Malteser: „Wir waren nicht an der Ahr im Einsatz, sondern in Mettmann und Wuppertal. Im Endeffekt waren wir vor allem für Organisation und im Hintergrund beteiligt. Sozusagen in der Etappe. Was mir vor allem erinnerlich ist, das ist die Dankbarkeit der Menschen“, sagt Klabunde und Schmitz fügt hinzu: „Für mich war besonders eindrücklich, wie unterschiedlich es in den betroffenen Gebieten war. Man fuhr über eine ganz normale Straße und eine Ecke später sah es aus wie in einem Kriegsgebiet. Das war schon ein Stück weit erschütternd“, sagt er. Was ihn besonders beeindruckte: „Der Zusammenhalt der Blaulichtfamilie. Egal welche Organisation, egal wer es war, es war wirklich auf jeden Angehörigen der Hilfsdienste, ob Haupt- oder Ehrenamtler, 100 Prozent Verlass.“

Kai-Uwe Hannover, Dienststellenleiter THW: „Ich war live da unten an der Ahr und es war wirklich erschütternd. Ich habe natürlich auch Bilder im Fernseher gesehen und ich muss sagen: Die können das wahre Ausmaß einfach nicht darstellen. Das Ausmaß dessen, was dort unten wirklich geschehen war, wie die ganze Gegend aussah, Straßen, Brücken, Häuser und so weiter, die Eindrücke mit allen Sinnen, Gerüche nach Öl und so weiter, das war ein echter Schock“, erzählt er. Daran, Pumpen zum Einsatz zu bringen, worauf das THW Krefeld mit seinem Pumpentrupp spezialisiert ist, sei nicht zu denken gewesen. „Es war vor allem Improvisation. Jeder hat seine Arbeit gemacht und wir haben wirklich alles angewandt, was wir in unserer Ausbildung gelernt haben. Ziel war, möglichst eine rudimentäre Infrastruktur und Versorgung aufzubauen. Mal wurde ein Kanal überbrückt, damit Fäkalien und so weiter nicht einfach so in die Wassermassen und damit in Straßen und Häuser laufen. Dort ging es um Stromversorgung und so weiter. Das hat insgesamt auch ganz gut geklappt. Die Erfahrungen haben einen besonderen Zusammenhalt gebracht. In jedem Falle bleibt es ein prägendes Ereignis, das ich nie vergessen werde.“

Janina Schulz, Dienststellenkoordinatorn Johanniter: „Ich bin vor allem einfach stolz auf die Mannschaft, die wir in die Situation geschickt haben. Wie leistungsstark diese war. Wir waren eigentlich als Bereitschaft eingesetzt, wurden aber fünfmal als Nothelfer alarmiert und sind ausgerückt. Bei mir gibt es nicht so sehr einzelne Eindrücke, die in der Erinnerung überwiegen, sondern das Gefühl der Erleichterung danach, dass alle Helferinnen und Helfer gesund wieder nach Hause gekommen sind. Das waren wirklich schon gefährliche Einsätze. Am Ende sind auch einige Helfer, allerdings niemand aus Krefeld, ums Leben gekommen. Es hätte also durchaus auch zu Opfern aus unseren Reihen kommen können und dass wir es geschafft haben, das zu vermeiden, war für mich das allerwichtigste überhaupt.“