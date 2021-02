Krefelder Traditionsveranstaltung : Flachsmarkt an Pfingsten ist abgesagt

So war es 2019: Die Ritterspiele fallen auch in diesem Frühjahr aus. Der Flachsmarkt auf Burg Linn wird nur online zu sehen sein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Unwägbarkeiten für eine Großveranstaltung mit mehr als 40.000 Besuchern sind zu groß. Die Arbeitsgemeinschaft plant mit Handwerkern, Künstlern und Gastronomen eine digitale Alternative.

(ped) Der Impfstoff hat ihnen Mut gemacht. Sie haben Online-Tickets, Hygienekonzepte und Parkregeln diskutiert und verworfen. Am Ende stand die Entscheidung: Der traditionelle Flachsmarkt auf der Burg Linn wird an Pfingsten nicht stattfinden. Schweren Herzens haben die Initiatoren das am Montag mitgeteilt. Sie wollen aber ein digitales Angebot umsetzen.

Er ist einer der größten und bekanntesten historischen Handwerkermärkte Deutschlands. Der Flachsmarkt lockt jährlich um die 40.000 Besucher nach Linn. Und das ist das Problem: Onlinetickets und -registrierungsverfahren zur Nachverfolgung, Konzepte an den Eingängen, bei Gastronomie und Parkplätzen, Einbahnstraßenregelung fürs gesamte Gelände, tägliche Coronatests für die Helfer vor Ort, Abstandsregelungen an den Ständen und bei der Gastronomie bis zur Erweiterung des DRK-Sanitätsdienst in der Fläche für die Einhaltung der Abstandsregeln auch hier - das hätten die Organisatoren auf die Beine gestellt. Doch es gibt zu viele Unwägbarkeiten: „Wie umgehen mit Traubenbildung bei den Programmpunkten? Was tun mit den Mitmachangeboten der Handwerker für Kinder, den Möglichkeiten von eigenem Erleben und Tun, dem Verweilen und Zuschauen, dem Austausch von Besuchern, Handwerkern und Künstlern, alldem was den Flachsmarkt ausmacht und so charakteristisch ist?“, fragen sie sich.