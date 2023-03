Immobilie am Hafen Krefelder Firma kauft die Cargill-Zentrale

Krefeld · Mit dem Wegzug der 100 Mitarbeiter aus der Cargill-Hauptverwaltung in Krefeld nach Düsseldorf stand die firmeneigene Zentrale leer. Nun hat das so genannte Sternhaus an der Cerstrastraße in der Nähe des Hafens eine neue Eigentümerin – das Krefelder Unternehmen Lagergut GmbH.

04.03.2023, 05:15 Uhr

Das so genannte Sternhaus in der Nähe des Cargill-Werks im Krefelder Rheinhafen hat eine neue Eigentümerin. Der Stärkemittelproduzent hat die Immobilie an die Lagergut GmbH veräußert. Foto: Norbert Stirken

Das große Verwaltungsgebäude mit sternförmigem Grundriss an der Cerestarstraße beheimatete lange Zeit die Mitarbeiter der deutschen Hauptverwaltung des US-amerikanischen Stärkemittelproduzenten Cargill. Vor fast zwei Jahren hat sich der Konzern entschieden, in Airport City an der Klaus-Bungert-Straße in Düsseldorf alle Verwaltungskräfte der deutschen Standorte zusammenzuziehen. Auch die 100 Krefelder Mitarbeiter wechselten ihren Arbeitsplatz auf die andere Rheinseite. Die Immobilie stand zum Verkauf.