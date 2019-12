Ehrlicher Finder : Krefelder findet an Heiligabend Rucksack mit 16.000 Euro

Krefeld Ein Mann hat am späten Heiligen Abend in Krefeld Bargeld und Geschenke in einem Rucksack gefunden. Er tat das einzig Richtige.

Am Heiligen Abend Geld und Geschenke unter dem Tannenbaum zu finden, ist nicht ungewöhnlich, auf der Straße in einem Rucksack sehr wohl. Ein 51-jähriger Krefelder sah gegen 23.50 Uhr einen Rucksack auf der Friedrich-Ebert-Straße liegen und nahm ihn an sich. Als er in dem Rucksack nach Hinweisen auf den Eigentümer suchte, fand er dort mehrere Geschenke und Bargeld in Höhe von 16.000 Euro.

Der ehrliche Finder verständigte die Polizei, die den 63-jährigen Eigentümer benachrichtigte und ihm den Rucksack samt Inhalt wieder aushändigte.

