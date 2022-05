Angebote der Jugendeinrichtungen : Viel Spaß bei den „Krefelder Ferien“

Krefeld In den Sommerferien müssen Kinder und Jugendliche nicht weit fahren, um viel zu erleben. Die städtischen Einrichtungen bieten ihnen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Es sind noch Plätze frei.

(bk) Mit großen Schritten geht es den Sommerferien entgegen. Die Stadt hat sich für die Kinder und Jugendlichen jede Menge einfallen lassen und bietet unter dem Motto „Krefelder Ferien“ ein abwechslungsreiches Programm an.

Im Rahmen dieses städtischen Betreuungsangebots wird das Freizeitzentrum Süd an der Kölner Straße in den ersten beiden Sommerferienwochen, also von Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli, und von Montag, 4., bis Freitag, 8. Juli, zu einer Ferienstadt. Es gibt noch freie Plätze.

Rund 70 Kinder von neun bis 14 Jahren nehmen die Rolle als Bürger ihrer selbst gestalteten Stadt „Crefeldia“ ein. In der Ferienstadt werden spielerisch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspekte behandelt. Die Kinder sollen selbst gestalten, wie ihre Stadt auszusehen hat. Die Jungen und Mädchen erleben, was dafür alles benötigt wird, wie sie selbst ihr Leben in der Stadt zufriedenstellend führen wollen und wie sich das Zusammenleben mit den Mitbürgern gestaltet. Es geht um Rechte, Demokratie, Mitgestaltung, die eigenen Stärken und das gemeinschaftliche Zusammenleben.

Freie Plätze für Schulkinder bis zwölf Jahre gibt es zudem noch in allen weiteren Ferienwochen in verschiedenen Jugendeinrichtungen: Das Café Oje an der Felbelstraße lädt in der dritten Woche, von Montag, 11., bis Freitag, 15. Juli, zum „Sommerzirkus im Oje“ ein. In der gleichen Woche findet im Jugendzentrum Fischeln, Kölner Straße 430, die „Entdeckungsreise Sommer 2022“ statt.

Anmeldungen für die vierte Ferienwoche, von Montag, 18., bis Freitag, 22. Juli, sind noch in drei Jugendeinrichtungen möglich. Dazu gehören die Ferien im Jugendzentrum Funzel, Breslauer Straße, das Angebot der Spielaktion Mobifant im Jugendzentrum St. Norbertus am Frankenring „Ein Kunstwerk entsteht“ und die Woche im Casablanca in Oppum unter dem Motto „Tiere aus aller Welt“.

In der fünften Ferienwoche, von Montag, 25., bis Freitag, 29. Juli, gibt es „Bewegung, Spaß und Action in der Villa K“ an der Steinstraße, Interessantes zum Thema „Zahn der Zeit“ in der Offenen Tür Herbertzstraße, weiteren Ferienspaß im Jugendzentrum Funzel und freie Plätze in der Einrichtung K³-City, Mariannenstraße, zu „Unsere Welt ist bunt“.

In der sechsten Woche, von Montag, 1., bis Freitag, 5. August, ist die Spielaktion Mobifant im Jugendzentrum St. Norbertus mit dem „Zirkus Poverello on Tour“. Die Jugendeinrichtung K³-City steht unter dem Motto „Unsere Welt ist bunt“.

Der Teilnahmebetrag beläuft sich auf 37 Euro pro Woche. Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung und zahlen 28 Euro pro Woche, ebenso Familien die Arbeitslosengeld II beziehen.