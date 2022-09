In der Krefelder Innenstadt : Fahrlehrer demonstrieren mit Autokorso

Am Gebäude des Tüv Rheinland vorbei führte die Demontration der Fahrschullehrer von Gartenstadt bis in die Innenstadt. Foto: Samla Fotoagentur

Krefeld Mit einem Autokorso durch Krefeld haben am Freitag Fahrlehrer gegen lange Wartezeiten beim TÜV demonstriert und auf die wirtschaftlichen Folgen für die Fahrschulen aufmerksam gemacht.

(bk) Knapp 60 Fahrzeuge bildeten am Freitagvormittag einen Autokorso, der sich mit Polizei-Begleitung durch Krefeld schlängelte. Ein paar der Fahrzeuge waren als Fahrschulwagen gekennzeichnet. Mit der Demonstration wollen die Fahrlehrer auf Probleme bei der Führerscheinprüfung aufmerksam machen, die durch lange Wartezeiten beim TÜV Rheinland entstehen. So würden in Folge Prüfungstermine verschoben oder ganz abgesagt.

Auf dem Westwall endete der Autokorso. Foto: Samla Fotoagentur

Anfang Juni hatten bereits knapp 100 Fahrlehrer aus ganz NRW in Düsseldorf demonstriert. Auch sie beklagten große wirtschaftliche Schäden für die Fahrschulen durch Prüfungsabsagen. Gleichzeitig sei die Situation für Prüflinge ebenfalls schwierig. So seien Auffrischungen notwendig, wenn mehrere Wochen auf einen Termin gewartet werden müsse. Und auch bei den theoretischen Prüfungen gebe es mittlerweile lange Wartezeiten. Einen Grund für die Krise sehen die Fahrlehrer in der Zentralisierung des Führerscheinwesen, die der Tüv 2020 eingeführt hatte und wodurch die Zahl der Prüfer reduziert worden sei.

Vor dem Rathaus überreichten die Fahrlehrer der Stadtverwaltung eine Petition. Foto: Samla Fotoagentur

Der Tüv Rheinland hat die Probleme bereits im Juni in einer Pressemitteilung bestätigt und von Pandemie bedingten „Engpässen“ bei der Durchführung von Führerscheinprüfungen gesprochen. Wartezeiten seien unvermeidlich, da zahlreiche Fahrschüler in der coronabedingten Pause keine Prüfungen ablegen konnten und diese nun nachholen wollen.

In Krefeld startete die Protestfahrt am Freitagmorgen im Gewerbegebiet Gartenstadt, führte am TÜV vorbei durch Bockum, weiter über die Uerdinger Straße bis zum Westwall. Hinter dem Rathaus gab es dann eine Kundgebung. Zum Schluss überreichten die Fahrschullehrer der Stadt noch eine Petition.