Gesundheit in Krefeld : Experten zum Thema Darmkrebs beraten am Aktionstelefon

Krefeld Früherkennung rettet Leben. Vier Mediziner aus dem Darmzentrum des Alexianer am Krankenhaus Maria Hilf beantworten Fragen rund um die Vorsorge und die Behandlung – auch in Corona-Zeiten.

Corona beherrscht das Leben. Viele haben in diesen Monaten keinen Kopf, an Vorsorge für andere Erkrankungen zu denken, und so mancher schiebt seine Darmkrebsvorsorgeuntersuchung auf. Das ist falsch, sagen Mediziner. Dr. Wilhelm-Ulrich Schmidt, Leiter des Alexianer Darmkrebszentrums am Krankenhaus Maria Hilf, betont: „Die Patienten sind im Krankenhaus viel besser infektionsgeschützt, als an den meisten anderen Orten. Vielmehr kann eine durch unbegründete Ängste aufgeschobene Untersuchung oder Behandlung den Therapieerfolg erheblich beeinträchtigen. Wir appellieren daher unbedingt zu Früherkennung und Behandlung, in dem Umfang, wie es erforderlich ist.“