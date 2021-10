Eishockey : Torwart Leon Jessler ein starker Rückhalt der U20

Krefeld Das DNL-Team der Schwarz-Gelben bot in den beiden Heimspielen der deutschen Nachwuchsliga gegen Eisbären Juniors Berlin gute Leistungen und feierten dabei einen7:4-Erfolg. Trainer Robin Beckers stolz auf sein Team.

(JH) In der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga holte die U20 des KEV in den beiden Heimspielen gegen die Eisbären Juniors Berlin drei Punkte. Samstag unterlag die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers in einem ausgeglichenen Spiel mit 2:4 (0:0,0:1,2:3). Nach einem torlosen ersten Drittel legten die Gäste bis zur 47. Minute zwei Tore vor. Der KEV verkürzte in der 48. Minute durch Daniel Becker auf 1:2. Berlin sorgte mit dem dritten Treffer (58.) für die Vorentscheidung. Stefan Laschitzky gelang nochmal der Anschluss (59.). Obwohl Trainer Beckers seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatte, wollte der Ausgleich nicht mehr fallen. Berlin traf 47 Sekunden vor Schluss ins leere Tor.