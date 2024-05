Entwicklungshelfer aus Krefeld Uwe Beckers in Gambia: „Ich habe eine eigene Stadt gebaut“

Der Krefelder Uwe Beckers hat sich vor über 25 Jahren in das ärmste Land Afrikas verliebt. Seit zehn Jahren verbringt er einen Großteil seiner Zeit in Gambia und engagiert sich in der Entwicklungshilfe. Was der 60-Jährige, der in Gambia als Papa Buba bekannt ist, in dieser Zeit alles erlebt hat und welche weiteren Pläne er noch hat, darüber spricht er in diesem Interview.



Wie sind Sie ausgerechnet nach Gambia gekommen?