Krefelder Entomologen : Malaisefallen weisen flugaktive Insekten nach

Insekten aus dem wöchentlichen Ergebnis einer Malaisefalle. Foto: Werner Stenmans

Krefeld Die Krefelder Entomologen können mit dieser Technik Insektengemeinschaften eines bestimmten Standortes dokumentieren. Die Bezeichnung „Malaisefalle“ stammt von dem Erfinder dieser Methodik, dem schwedischen Insektenforscher René Malaise.

Wer in der Umgebung von Krefeld spazieren geht, kann gelegentlich auf eine dieser merkwürdigen, zeltartigen Konstruktionen stoßen. Bei näherem Hinsehen wird klar, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Zelt handelt, sondern um eine sogenannte Malaisefalle des Entomologischen Vereins Krefeld (EVK) – nicht zu verwechseln mit den auf Pferdeweiden anzutreffenden Insektenfallen zur Bekämpfung von Bremsen.

Die Bezeichnung „Malaisefalle“ stammt von dem Erfinder dieser Methodik, dem schwedischen Insektenforscher (Entomologen) René Malaise. Dieser bekam während einer Expedition in Burma die Idee, die Ausweichbewegung fliegender Insekten beim Auftreffen auf ein Hindernis zum Licht hin als Fangprinzip für einen neuen Typ von Insektenfalle zu nutzen. So entstanden die ersten „Malaisefallen“ 1934 in einer Näherei in Rangoon. Malaise veröffentlichte seinen neuen Bautyp einer Insektenfalle im Jahr 1937 in der niederländischen „Entomologisk Tidskrift“ und in den Jahrzehnten danach verbesserten andere Insektenforscher diese Methode, um flugaktive Insekten nachzuweisen. Der Bautyp, wie er hier vom EVK genutzt wird, entspricht dem von Henry Townes 1972 in den USA veröffentlichten Modell.

Eine Malaisefalle, die hier zur Untersuchung der Insektenfauna in einem Naturschutzgebiet dient. Foto: Werner Stenmans

Info Drei bis vier Gramm Insektenbiomasse Malaisefallen entnehmen daher Insekten der Natur in einer Größenordnung von durchschnittlich etwa drei bis vier Gramm Insektenbiomasse pro Tag. Dies entspricht als Entnahmegröße dem „Insektenverbrauch“ unseres kleinsten insektenfressenden Wirbeltieres, der Zwergspitzmaus oder kleiner, insektenfressender Vögel.

Der EVK begann 1982 die ersten dieser Malaisefallen unter eigener Regie zu produzieren, um jeweils identische Fallen herzustellen. Sofort wurde den Krefelder Entomologen klar, dass diese Insektenfallen in einem ganz besonderen Maße geeignet sind, die Insektengemeinschaften eines bestimmten Standortes zu dokumentieren. Sie konnten nicht nur für einen kurzzeitigen Einsatz verwenden werden, sondern hiermit bestand die Möglichkeit, diese Fangeinrichtung vom Frühjahr bis in den Herbst zu betreiben.

Die erste wissenschaftliche Untersuchung mit zwei von diesen Malaisefallen erfolgte 1985 im Naturschutzgebiet Koppelstein in Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse wurden in den Jahren danach für mehrere Insektenfamilien publiziert. Es folgten weitere Einsätze in anderen Naturschutzgebieten im Rheinland, so auch in Krefeld zum Beispiel 1987 im Naturschutzgebiet Egelsberg, am Hülser Berg und am Rheinufer bei Gellep (1991). Der „Aktionsradius“ der Untersuchungen orientiert sich an dem Arbeitsbereich der Krefelder Entomologen und umfasst primär das „Rheinland“ (die ehemalige preussische Rheinprovinz) auch gemäß der Wohnsitzverteilung der Mitglieder; aber ebenso dort, wo jeweils „Interessensgebiete“ der Insektenforscher in anderen Regionen in Deutschland und dem Ausland lagen. Oft handelt es sich um Kooperationsprojekte, bei denen der EVK mit Universitäten oder anderen Instituten zusammenarbeitet, um eine Bestandsaufnahme eines bestimmten Gebietes vorzunehmen oder eine auf Insekten bezogene Fragestellung zu klären. Diese Untersuchungsprojekte werden primär durch Forschungs- oder Naturschutzmittel unterstützt; zum Beispiel Untersuchungen im Bereich der Stadt Krefeld durch die Untere Landschaftsbehörde. Zweck und Ziel entsprechen damit der Satzung der Institution „Entomologischer Verein Krefeld“, der wissenschaftlich orientierten Insektenkunde.

Die Fangflasche an einer Malaisefalle: Die Insekten landen in 80-prozentigem, vergälltem Alkohol. Foto: Werner Stenmans

Die Malaisefallen sind damit ein „Forschungsinstrument“ und daher waren die Krefelder Entomologen im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis bestrebt, diese Methode zu standardisieren, um Standortergebnisse verschiedenster Biotope und Untersuchungsjahre vergleichbar zu machen. Diese Vergleichbarkeit der Methodik und damit aller erzielten „Messergebnisse“ mit diesen Insektenfallen erstreckte sich nicht nur auf den identischen Bautyp durch Eigenproduktion, sondern auch darauf, wie die Malaisefallen im Gelände aufgebaut werden, die begleitende Dokumentation der Untersuchungsstandorte sowie die Behandlung der Fangergebnisse.

Malaisefallen fangen „automatisch“ - ohne menschlichen Einfluss – Insekten, die fliegend oder laufend sich von selbst vom „dunkleren“ unteren Teil des Fangzeltes in Richtung auf das hellere, weiß gefärbte Dach bewegen. Dort befindet sich eine Fangflasche in der die Insekten in 80-prozentigem, vergälltem Alkohol landen und hierdurch sofort optimal konserviert werden.

Das Bild zeigt eine Bremsenfalle, sogenannte „Manitoba trap“ zur Bekämpfung von Bremsen (Tabanidae). Foto: Werner Stenmans