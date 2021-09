Vorsitzender des Stadtsportbundes : Sport ist sein Leben: Dieter Hofmann erhält Bundesverdienstkreuz

Krefeld Es gibt kaum ein Sportereignis in Krefeld, bei der er nicht entscheidend seine Finger im Spiel hat. Dieter Hofmann hat die Sportstadt Krefeld geprägt.

Zur Eröffnung gab es den berühmten Hummelflug, der die Hektik des Insekts so markant musikalisch einfängt: Dies, so sagte Laudatorin und Bürgermeisterin Gisela Klaer, sei ein schöner Vorgeschmack auf das Leben, das zu würdigen sei: „Diese Emsigkeit“ passe sehr gut zu Dieter Hofmann, der am Donnerstag als Vorsitzender des Stadtsportbundes für sein Engagement mit dem „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens“ ausgezeichnet wurde. Klaer war in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters Frank Meyer gekommen.