Tag der Arbeit : DGB begeht „Digitalen 1. Mai“ mit Festreden und Konzert

Krefeld Die traditionelle Zeitansage der Gewerkschaften in Krefeld zum 1. Mai vollzieht sich diesmal auf der Facebookseite des DGB. Es wird Grußworte, Reden und ein Konzert der Band von Krefelds Sozialdezernent Markus Schön geben.

(vo) Eine Kundgebung wird es geben, aber eben eine auf der Facebook-Seite des DGB: Die Krefelder Gewerkschaften werden den Tag der Arbeit am 1. Mai zu Coronazeiten digital begehen. Wie der Krefelder DGB-Chef Philipp Einfalt auf Anfrage erläuterte, wird die Kundgebung am 1. Mai ab 11 Uhr starten. Im Vorfeld hatte der DGB unter dem Motto „Raus in die Digitale Welt zum 1. Mai! Solidarisch ist man nicht alleine: Gemeinsam für faire Löhne und echte Mitbestimmung überall!“ für die Aktion geworben. Bekanntlich musste die Kundgebung in der analogen Welt im Stadtgarten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.