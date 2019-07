Krefeld : Ein stiller Arbeiter geht

Nicht wiedergewählt: Thomas Visser, Beigeordneter des Fachbereichs VI für Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit. Visser fing 1989 in der Stadtverwaltung Krefeld als Leiter des Grünflächenamtes an. 2004 wurde er Beigeordneter für den Geschäftsbereich Planung, Bau und Umwelt. Als Martin Linne 2011 als Planungsdezernent nach Krefeld kam, verlor Visser die Bereiche Planung, Bau und Gebäudemanagement. Nun endet seine Dienstzeit mit dem Jahr 2019. Foto: Strücken, Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Kolumne KR wie Krefeld Dezernent Thomas Visser wurde im Rat nicht wiedergewählt. Er ist ein Typ Dezernent, der offenbar nicht mehr gefragt ist. Still, zurückhaltend, fleißig, im Detail verdienstvoll. Die Beigeordneten werden immer mehr zu politischen Figuren.

Die Nicht-Wiederwahl eines Dezernenten ist mindestens so aufschlussreich wie seine Wahl. Mit Thomas Visser verliert Krefeld einen Verwaltungsmann von dem Schlage, den Friedrich II. als Ideal des Beamten skizzierte: „Erster Diener im Staate“. Was bei Visser immer hieß: viel Dienst, wenig König. Fleißig, kompetent, still. Jemand, dem es peinlich ist, wenn man ihn auf seine Verdienste anspricht. Dennoch hat er das Vertrauen der Politik verloren. Als Dezernent fehlte ihm offenbar das Talent, politische Figur zu sein. Er ist nicht der Typ, der den Rat mit eigenen Ambitionen vor sich hertreibt. Um im Bild zu bleiben: Die Dezernenten neuen Schlages müssen mehr König sein.

Visser hat damit eine Bewegung nicht mitvollzogen, die 1994 begann, als der Oberbürgermeister in NRW hauptamtlich wurde. Das Amt des Oberstadtdirektors entfiel, das Spitzenamt der Verwaltung wurde politisiert. Jeder Oberbürgermeister musste fortan eine Doppelbegabung sein: politischer Kopf mit Machtinstinkt und fachlich versierter Technokrat. Kritiker der Reform sagen: Es geht seitdem um die Quadratur des Kreises. Mittlerweile werden auch auf Dezernentenebene Leute gesucht, die Kreis und Quadrat in einem sind.

Planungsdezernent Martin Linne, der von Visser den Bereich Planung übernahm, als er 2011 nach Krefeld kam, spielte diese Rolle lustvoll. Er sollte Impulse für die Stadtplanung setzen, war selbstbewusst, kein Leisetreter, sprach im Rat oft genug mit gezücktem Degen (unvergessen, wie er einem Ratsherrn sagte: „Lesen hilft“), und er hatte seine Vorstellungen. Favorisierte offen das Kesselhaus als Ersatz für das Seidenweberhaus, trieb das städtebauliche Versuchslabor Samtweberei mit der „Montag Stiftung Urbane Räume“ voran.

Schul- und Sozialdezernent Markus Schön fällt auch in diese Kategorie. Der Münchener ist, wenn es um seine Ideen geht, hart wie Hirschhorn an einer bayerischen Lederhose und kann auch ordentlich bajuwarisch granteln (was im Streitfall – Bayern, du hast es besser – keineswegs unsympathisch ist). Auch er treibt die Politik mit Ideen, wie jetzt mit seinem Haus der Bildung für die Hofstraße.

Ob’s gut ist für Krefeld? In wichtigen Fragen hat Linne wenig für Krefeld erreicht, vielleicht ja auch deshalb, weil er nicht lange genug in der Stadt war. Wäre die Innenstadt ein Patient – einen Therapeuten namens Linne würde sie nur vom Vorbeilaufen auf dem Flur kennen. Bei Markus Schön wird sich noch zeigen, ob sein Projekt „Haus der Bildung“ dereinst als Erfolgsmodell gepriesen oder als Prestigeobjekt verdammt wird. Und auch er ist darauf angewiesen, dass die rot-rot-grüne Mehrheit ihn gewähren lässt.

Ein wichtiger Punkt: Mit der Politisierung von kommunalen Verwaltungsämtern sind teils unrealistische Hoffnungen verbunden. Dezernenten sind eben keine Mini-Könige; sie sind nichts ohne den Rat, mit dem Mühlstein eines Haushalts beladen und mit Ketten aus Planungsrecht behängt. Am Ende sind Dezernenten eben doch genau dies: Diener.

Dennoch kann die Politik mittlerweile besser mit jemandem leben, der mehr den Reiseführer als den Sherpa gibt. Wie sagte Jürgen Wettingfeld als Planungsfachmann der CDU einmal im RP-Interview: „Wir brauchen keinen Planungsdezernenten, der als Ja-Sager durch Krefeld rennt. Insofern finde ich es normal, dass man mit einem Planungsdezernenten um Lösungen ringt.“