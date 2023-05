Krefelder Caterer über die RTL-Show Bei „Let‘s Dance“ bleibt die Küche kalt

Er spricht aus eigener Erfahrung. Der in Bad Godesberg tätige Koch tanzt selber leidenschaftlich gern, seit er als Teenager von seinen Klassenkameraden zum ersten Tanzkurs überredet worden war. Schnell bewies der gebürtige Krefelder damals Talent. „Die Frauen kamen angeflogen, weil man tanzen konnte“, erinnert sich der heute 55-Jährige schmunzelnd. Auch sein Tanzlehrer war angetan und bat ihn aufgrund permanenten „Herrenmangels“, in weiteren Kursen auszuhelfen. So tanzte Bartz fünf Jahre lang bis zu viermal pro Woche teils vier Stunden am Stück – und absolvierte die letzten sechs Monate sogar ein Turniertraining. „Ich habe damals gestaunt und gemerkt, da ist noch mehr dahinter als beim Tanzen in den Tanzkursen“, berichtet er.