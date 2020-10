Konzerte in Krefeld : Das Serenaden-Jahr startet mit Beethoven

Krefeld Das erste Konzert auf der Burg am Freitag, 9. Oktober ist bereits ausverkauft. Für die anderen Gastspiele gibt es ab sofort Karten. Die Silvesterserenade geht ab 23. November in den Vorverkauf.

(ped) Es ist Beethovens Jahr. Weltweit feiern Musikliebhaber in diesem Jahr den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Er gilt als der meistgespielte klassische Komponist. Zur Eröffnung der neuen Saison der Serenadenkonzerte auf Burg Linn wird er auch zu hören sein. Allerdings ist das Konzert mit dem Bennewitz Quartett aus Prag am Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr, bereits ausverkauft. Auf dem PRogramm stehen Beethovens Streichquartette A-Dur op. 18/5 und e-moll op. 59/2.

„Wir freuen uns, dass die Serenaden am bekannten Ort stattfinden können“, sagt Gabriele König, Kulturbeauftrage der Stadt Krefeld. Unter Corona-konformen Bedingungen dürfen je nach Ensemble-Zusammensetzung 40 bis 50 Zuschauer in den Rittersaal.

Die neun Konzerte hat Serenaden-Organisator Jürgen Eichendorf vom Kulturbüro in der bewährten Mischung aus etablierten und jungen Musikern und Ensembles zusammengestellt. Seit 60 Jahren treten Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs bei Konzerten in Krefeld auf, die in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen wurden: In der kommenden Saison werden am Freitag, 6. November, „Tars – Ensemble für Alte Musik“ und am Freitag, 23. April 2021, das „Eliot Quartett“ spielen.