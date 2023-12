Elektronik-Baustein von Precoplat Krefelder Betrieb sponsert elektrischen Rennwagen

Auch im kommenden Jahr unterstütze das Unternehmen erneut das HNSR Racing-Team. Nach einjähriger Erfahrung als Sponsor und Kooperationspartner zeigten sich die Precoplat-Chefs beeindruckt von dem Engagement und dem Know-how der Studenten. Das Familienunternehmen werde in der zweiten Generation von den Geschwistern geführt und produziere hochautomatisiert und in allen Seriengrößen unbestückte ein- und doppelseitige Leiterplatten (Multilayer bis zu 24 Lagen und semiflexible Platinen) am 25.000 Quadratmeter großen Krefelder Produktionsstandort an der Oberdießemer Straße.