Kuppelshow im Streamingdienst : Krefelder kämpft um das Herz von Cora Schumacher

Krefeld Die Ex-Frau von Ralf Schumacher will die große Liebe finden – und geht einen ungewöhnlichen Weg. Am Freitag ist nun das große Finale - und ein Krefelder ist noch im Rennen.

(jon) Thomas aus Krefeld hat es bis in die Endrunde geschafft: Promi-Lady Cora Schumacher läutet das Finale ihrer Reality-Show „Coras House of Love“ ein – diesen Freitag, 2. Oktober, bei Joyn PLUS+. Die Ex-Ehefrau von Ralf Schumacher (45) will endlich die große Liebe finden – und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg. Welcher der drei verbliebenen Auserwählten überzeugt in der finalen „Love-Challenge“? Wer gewinnt das Herz der 43-Jährigen für sich? Wer verlässt mit ihr gemeinsam „Coras House of Love“?