Konzerte in Krefeld : Wohlfühlmusik für die Gastronomen

Aidara Seck (l.) und Joachim Watzlawik trommeln „Draußen vor der Tür“. Der Erlös ist für die Gastronomie. Foto: A. Hüben

Krefeld Bei „Draußen vor der Tür“ tritt das Projekt „Haware“ am am Samstag, 3. Oktober, vor dem Café Paris am Theaterplatz auf. Der Erlös ist für die von den Corona-Auflagen besonders betroffenen Wirte.

Von Petra Diederichs

Eines der schönsten Wörter in der Landessprache des Senegal (Wolof) ist „Haware“: Das bedeutet so viel wie „gemeinsam eine schöne Zeit verbringen“. Für Aidara Seck ist es ein Lebensmotto. Der Sänger, Percussionist und Entertainer aus dem Senegal kommt aus einer musikalischen Familie und weiß, wie er Menschen mitreißen kann. Davon haben sich in diesem Sommer auch viele Krefelder bei den „Draußen vor der Tür“-Auftritten überzeugt. Sie wollten eigentlich mitten in der Stadt einen Kaffee trinken und fanden sich plötzlich mitklatschend und singend in einer Wohlfühl-Oase wieder. Am Samstag, 3. Oktober, tritt Aidara Seck vor dem Café Paris auf dem Theaterplatz auf.

Der Stimmungsmacher kommt nicht allein. Unter dem Titel „Haware“ erhält der Sänger und Percussionist Verstärkung von Sven Rossenbach (Saxofon), der als Komponist von Filmmusik mehrfach ausgezeichnet worden ist – unter anderem für die ARD-Serie „Im Angesicht des Verbrechens“. Die Gitarre spielt Issa Ndiaya, und Joachim Watzlawik ist als zweiter Percussionist dabei. Seit 2010 treffen die Musiker sich für gemeinsame Projekte und Auftritte.

Aidara Seck ist in Dakar geborenund mit den traditionellen Rythmen seines Landes aufgewachsen. Die reiche Musiktradition seines Volkes will er weitergeben. Und das in verschiedenen Projekten mit Musikern, in Africa-Shows, aber auch in Trommel-Workshops.

„Das Projekt Haware hat einen völkerverständigenden Anspruch. In unseren Zeiten ist das besonders wichtig“, sagt Watzlawik. Er ist Initiator der lockeren Reihe „Draußen vor der Tür“, bei der Musiker open air vor Cafés, Kneipen, Restaurants und Bistros spielen, um die Gastronomen zu unterstützen. Denn die bekommen, was das Publikum in den herumgereichten Hut gibt. „Die Wirte sind durch den langen Lockdown und die hohen Sicherheitsanforderungen besonders betroffen. Wir als Musiker zeigen mit der Aktion Solidarität“, sagt der Initiator.

Watzlawik verfolgt mit wachsender Sorge die Wetterberichte. „Wir machen das so lange, wie der Sommer uns lässt“, hat er angekündigt. Die usseligen Herbsttemperaturen betrachtend, sagt er nun: „Die Reihe wird sich jetzt wohl allmählich dem Ende zuneigen.“