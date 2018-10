Krefelder Appell im Jahr 1983 vereinbart

Krefeld 1983 blickte die Weltöffentlichkeit nach Krefeld. Proteste gegen neue Atomraketen und Nachrüstung machten vor den Feierlichkeiten zum 300. Jahrestag der Auswanderung Krefelder Siedler nach Amerika nicht halt. Vier Millionen Menschen hatten zu dem Zeitpunkt den Krefelder Appell für Frieden und Abrüstung unterschrieben. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

Ab Dezember 1983 wurden neue Atomraketen in Deutschland stationiert. Der Bundestag hatte sich kurz zuvor mit einer Mehrheit für die Nachrüstung entschieden. Das ist 35 Jahre her. Mehr als vier Millionen Menschen hatten zu diesem Zeitpunkt den so genannten Krefelder Appell unterschrieben, der sich unter anderem gegen die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen und gegen das Wettrüsten der Supermächte aussprach. Auf Krefeld war in diesem Jahr direkt oder indirekt der Blick der Weltöffentlichkeit gerichtet: US-Vize-Präsident George Bush, Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Karl Carstens besuchten die Seidenstadt und nahmen an einem Festakt zur 300-Jahr-Feier der Auswanderung Krefelder Siedler in die USA teil. Bushs Besuch mitten in der Nachrüstungsdebatte sorgte für Zündstoff und hohe Sicherheitsvorkehrungen.