Prozess im August : Krefelder als Mitglied von Schleuserbande angeklagt

Prozessbegin ist am 3. August am Landgericht Düsseldorf. Foto: David-Wolfgang Ebener

Krefeld Der Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs und bandenmäßigen Einschleusens beginnt am 3. August am Landgericht in der Landeshauptstadt Düsseldorf.