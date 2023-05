Interview Darmkrebszentrum am Alexianer Richtig essen - auch bei Krebs

Krebspatienten kennen das: Wenn ein Tumor im Darm oder in der Speiseröhre wächst und das Essen schwerfällt, weichen einige Patienten auf breiige Kost aus. Die Angst, etwas Falsches zu essen, was das Wachstum der Tumoren begünstigt, aber auch nicht zu wissen, was erlaubt ist, bringt Menschen in eine Unterversorgung. Mangelernährung ist ein großes Thema. Im Alexianer Darmkrebszentrum gehört zur Therapie auch ein Ernährungs-Check. Dr. Wilhelm-Ulrich Schmidt, Leiter des Darmkrebszentrums, und die Ernährungsberaterin Ursula Johannimloh erklären, wie wichtig die richtige Ernährung und wie das mit Krebs und Zucker ist.