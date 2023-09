650 jahre Krefeld Westwall macht sich bereit für den Weltrekord

Der Westwall wandelt sich. In die Asphaltdecke der Parkplatzfläche sind Löcher geschlagen, in denen Gräser und ganz selbstbewusst zwei übermannshohe Sonnenblumen zeigen, wie Natur sich versiegelte Bereiche zurückerobert. All das ist Teil von Transurban Residency, dem Projekt, das experimentell zeigen soll, welche Alternativen das Areal böte, wenn es nicht fürs Parken von Fahrzeugen genutzt würde.