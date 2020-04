Neugestaltung : Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm in der City

Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm in der City

Krefeld Anträge sind auch für Stadtumbau Uerdingen möglich.

Durch das Hof- und Fassadenförderprogramm „Stadtumbau West“ konnte die Stadt bereits zahlreiche Fassadensanierungen in der Innenstadt bezuschussen. Für die Fördermittel kommen Häuser in Betracht, die älter als zehn Jahre sind. Ziel ist die Aufwertung des Gebäudebestandes und die Verbesserung des Stadtbildes. Die Kosten tragen Bund und Land zu 80, die Stadt zu 20 Prozent. Eigentümer einer Immobilie im Bereich der Innenstadt (Stadtumbaugebiet), in der sie selbst wohnen oder die sie vermieten haben, können auch einen Antrag stellen, um die Fassade neugestalten zu lassen, den Innenhof oder ein vorhandenes Flachdach zu begrünen.