Aktion der Mediothek Krefeld : Über 250 Teilnehmer beim neuen Sommerleseclub

Mediotheks-Mitarbeiterin Annika Siever organisiert den Sommerleseclub, der seit diesem Jahr ein neues Konzept hat. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Das neue Konzept des Sommerleseclubs hat die Feuertaufe bestanden. Zahlreiche Teams, darunter Familien, machten mit.

Mit einer zauberhaften Show endete am Samstag der Sommerleseclub (SLC) in Krefeld. Knapp 160 Kinder waren eingeladen und durften sich vom Team der Mediothek verwöhnen lassen. Sie alle hatten mindestens ein Buch in diesen Ferien gelesen oder ein Hörbuch angehört. Bei vielen der Teilnehmer war es aber nicht bei einem dieser Medien geblieben. Einige Vielleser, vor allem Jungs, schafften 20 bis 30 Bücher in der unterrichtsfreien Zeit.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr über 250 Leseratten beim SLC angemeldet und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Das freut besonders Annika Siever, die das Club-Projekt betreut, und ist eine Bestätigung dafür, dass das neue SLC-Konzept gut angenommen wird. „Erstmals duften in diesem Jahr Teams antreten und gemeinsam ein Logbuch führen. Damit haben wir den Club auch für jüngere Kinder und Erwachsene geöffnet. Jeder, der teilnehmen wollte, konnte mitmachen“, erklärt Siever. Über die Hälfte der Teilnehmer waren in solchen Teams organisiert, viele auch als Familien-Gruppe. Selbst Erstklässler konnten so beim Leseclub mitmachen und punkteten mit Hörbüchern. „Mir ist aufgefallen, dass ,Petronella Apfelmus’, ein Hörbuch für jüngere Kind, gleich mehrfach ausgeliehen wurde. Ich finde es sehr schön, dass schon Grundschüler oder noch jüngere Kinder über Hörbücher den Einstieg ins Lesen finden“, sagt die Expertin.

Beliebt wie eh und je, egal ob in schriftlicher oder digitaler Form, ist die Drei???-Reihe. Bei jungen Leserinnen kommen aktuell die Meermädchen-Bücher „Alea Aquarius“ gut an. „Oh ja, die waren so stark nachgefragt, dass wir nicht immer alle Wünsche erfüllen konnten“, sagt Annika Siever. Jugendliche wiederum griffen eher zu „One of us ist lying“, eine spannende Krimi-Serie.

„Man kann auf jeden Fall feststellen, dass es gut war, das SLC-Konzept zu öffnen. Der Spaß am Lesen steht dadurch noch stärker im Vordergrund und durch die große Hörbuch-Auswahl ist wirklich für jeden was dabei“, erklärt die Mediotheks-Mitarbeiterin. Gut angenommen wurden auch die sieben Workshops, die das Ferienangebot abrundeten. Knapp 90 Kinder lernten auf diese Weise spielerisch den Umgang mit Computertechnik und digitalen Medien.

Sind die Leseratten in der Mediothek häufig weiblich, machten in diesem Jahr deutlich mehr Jungen beim Club mit als sonst. „Die genaue Auswertung machen wir noch, aber man kann schon jetzt sagen, dass es nicht so überproportional viele Mädchen waren wie früher“, sagt Annika Siever. Mit um die 15 Prozent ist der Anteil der Erwachsenen an dieser Aktion noch eher gering, was aber aus Sicht der Expertin nicht schlimm ist, da sich der Leseclub ja traditionell eher an Kinder und Jugendliche richte und es außerdem bisher wenig bekannt sei, dass auch Große mitmachen können.