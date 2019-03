Im Gemeinsamen Haus : 1000 Bücher für Kinder in Elfrath

Ute Stettien hat sich für eine Kinderbücherei in Elfrath starkgemacht. Seit 2007 gibt es Lesestoff in den Räumlichkeiten des Gemeinsamen Hauses an der Alte Rather Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Elfrath Leseangebote für Kinder waren in Elfrath Mangelware — bis vor zwölf Jahren die Kinderbücherei im Gemeinsamen Haus eröffnete.

„In Elfrath war es nicht möglich, für Kinder Bücher zu erwerben“, sagt Ute Stettien. Es gibt keine Schulbibliothek, auch die Uerdinger Bücherei ist seit Jahren geschlossen. Also trieb die leidenschaftliche Pädagogin mit viel Elan Buch um Buch zusammen. Heute fasst die Bücherei im Gemeinsamen Haus 1000 Bücher für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, die in Regalen, Truhen oder Kisten stehen. Auf Bretterzeilen sind Genres mit dunklem Stift auf weißen Klebestreifen geschrieben: Fußball, Räuber und Pferde. Oder Dinosaurier und Schule. Erstlesebücher sind mit einem gelben „E“ markiert, auch gibt es eine Box mit Pixi-Büchern. Für den Großteil des Bestands musste Stettien nichts bezahlen, etwa 90 Prozent sind Spenden von Bekannten oder Anwohnern. „Ich war über 30 Jahre lang Schulleiterin, habe mehrere Generationen an Schülern unterrichtet. So gibt es viele Wegbegleiter oder Eltern, die mich unterstützen und mir Bücher überlassen, wenn ihre Kinder erwachsen sind.“

Mehrmals im Monat öffnet sie die Bibliothek. Die Daten hängt sie am Gemeinsamen Haus, an der Schule Haus Rath und der Lukaskirche in Gartenstadt aus – auf gelben und roten DIN-A4-Zetteln. Gelb steht für Ausleihe: Kinder können an diesen Tagen kostenlos Bücher mit nach Hause nehmen; gleiches gilt für Gesellschaftsspiele, die in einem separaten Schrank verstaut sind. Rot steht für Lesenachmittage, pro Monat gibt es einen Themenbereich. Im Oktober, zu Halloween, gab es das Thema Gespenster, im Februar war Karneval an der Reihe und im April dreht sich alles um Ostern. An Lesenachmittagen trägt Stettien zunächst Geschichten aus einem passenden Buch vor. Im Anschluss gibt es ein Rahmenprogramm, bei dem sie von zwei Bekannten unterstützt wird. Hin und wieder wird in der Küche des Gemeinsamen Hauses gebacken, meist aber im Zimmer der Bücherei gebastelt. Auf einer Holzbank liegen Scheren, Kleber sowie Bunt- und Filzstifte, die in alten Eispackungen verstaut sind. Der Bastelkram ist meist Abfall, den Stettien sammelt und in ihrer „Schatzkammer“, wie sie einen Nebenraum bezeichnet, hortet. Hieraus entstehen bunte Schätze, die die Fenster, Ablagen und Wände schmücken: farbenfrohe Clowns aus Kartonresten, Türme aus Milchpackungen mit Gespenstern aus Taschentüchern oder Pinguine und Lokomotiven aus Klopapierrollen.